В Орле напротив ОГИКа появится светофор с кнопкой

Редкий для областного центра объект установят примерно через месяц.
Переход от бульвара Победы к Орловскому государственному институту культуры через улицу Лескова оборудуют светофором с кнопкой для пешеходов, сообщил начальник УКХ Дмитрий Зуев на планерке в мэрии. Он пояснил, что решение было принято после детального изучения дорожной ситуации. Деньги на светофор будут выделены из областного бюджета по программе безопасности дорожного движения. Переход с кнопкой обещают запустить к 10 февраля.
И было бы неплохо такой же светофор установить около здания «Научприбор». Вся Наугорка рыдает около этого пешеходного перехода. Утром поток студентов идет непрерывно.
неплохо было бы все пешеходные светофоры оборудовать такими кнопками, а включение зеленого света сделать доступным после разумного интервала