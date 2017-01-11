В Орле напротив ОГИКа появится светофор с кнопкой

Редкий для областного центра объект установят примерно через месяц.

Переход от бульвара Победы к Орловскому государственному институту культуры через улицу Лескова оборудуют светофором с кнопкой для пешеходов, сообщил начальник УКХ Дмитрий Зуев на планерке в мэрии. Он пояснил, что решение было принято после детального изучения дорожной ситуации. Деньги на светофор будут выделены из областного бюджета по программе безопасности дорожного движения. Переход с кнопкой обещают запустить к 10 февраля.