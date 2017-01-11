В Орле продолжается развитие застроенных территорий

О ходе рассказал первый замглавы администрации города Александр Муромский на совещании в мэрии.

По словам чиновника, в Орле запланировано развитие 7 площадок, 3 из которых уже в работе. На них расселено 190 квартир в 30 ветхих домах. Муромский особо отметил, что это произошло без участия бюджетных средств, а с помощью государственно-частного партнерства. На освободившихся 4,5 гектарах земли уже построена часть домов и будет продолжаться строительство.

Практика Орла в части развитии застроенных территорий заняла второе место в всероссийском конкурсе по развитию застроенных территорий.