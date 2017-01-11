В Орле проверят расходы на «юбилейные» объекты

Контрольные мероприятия включены в план работы областной КСП на 2017 год.

Согласно документу, сразу несколько так называемых юбилейных объектов подвергнутся в текущем году аудиту. Целью проверок станет анализ целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на подготовку Орла к празднованию 450-летия. В частности, специалисты КСП проведут ревизию строительства автомобильной дороги по улице генерала Родина до Карачевского шоссе.

Кроме того, проверка коснется средств, выделенных на реконструкцию средней школы № 27 имени Николая Лескова с углубленным изучением английского языка, и средств, выделенных на реконструкцию улиц и проездов в Советском районе. Результаты аудиторы обещают направить в прокуратуру региона в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между ведомствами.

Добавим, что за время реализации программа подготовки Орла к празднованию значительно «подешевела». В окончательной редакции она была утверждена губернатором Вадимом Потомским лишь 23 декабря 2016 года, то есть спустя почти полгода после самого юбилея. Согласно обновленной версии, финансирование за 2012-2016 года за счет всех источников составило 10,16 миллиарда рублей.

В первоначальном варианте программы, утвержденном губернатором Александром Козловым 8 октября 2012 года, объем финансирования был заявлен в сумме 10,88 миллиарда рублей. Таким образом, подготовка к празднику обошлась примерно на 700 миллионов рублей дешевле, чем планировалось.