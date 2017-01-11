В ПФЛ не знают о снятии ФК «Орел» с турнира

И это несмотря на то, что в правительстве области уже всё решили.

Профессиональная футбольная лига не получала от ФК «Орел» документов о снятии с Первенства России среди команд второго дивизиона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе лиги Артема Казаченкова.

— Официальных документов нам не присылалось. Лига делает все, чтобы разрешить этот вопрос», — прокомментировал ситуацию Казаченков.

Напомним, сегодня был опубликован ответ и.о. начальника управления спорта Орловской области Александра Савоськина о принятии «вынужденного решения» о переходе ФК «Орел» в любительскую лигу из-за сокращения финансирования. По данным «ОрелГрада», руководство клуба, как и представители ПФЛ, находится в замешательстве.