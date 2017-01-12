Осенний призыв 2016 года: в войска отправились почти 700 орловских парней

В России подвели итоги призывной кампании прошлого года.

Орловская область полностью выполнила задание Минобороны РФ на осенний призыв 2016 года, направив в Вооруженные силы 694 человека, сообщили в пресс-службе губернатора. Один призывник выбрал альтернативную гражданскую службу. Всего в армию отправились 152 тысячи человек, 352 человека были направлены на альтернативную службу.

— На Орловщине действовали 28 районных и одна областная призывные комиссии. Работа проводилась в тесном взаимодействии со всеми органами исполнительной государственной власти. В основном в этом году призывниками из Орловской области комплектовались военные части Западного военного округа. Однако было задание и на призыв в Южный федеральный округ, — рассказали в пресс-службе губернатора.