Общественники вновь уличили «Спецавтобазу» в игнорировании уборки улиц

В движении «Без Ям Орловщина» настаивают на том, что техника, которая стоит на базе, должна убирать улицы.
Как сообщили в общественной организации «Без Ям Орловщина», 15 января в 22 часа активисты приехали на территорию МУП «Спецавтобаза» и застали на предприятии около 30 единиц снегоуборочной техники, которая должна была, по их мнению, заниматься уборкой улиц от последствий снегопада.
— С уборкой Орла от снега и гололеда как не было порядка, так и нет. Даже после проведенных многочисленных совещаний со стороны исполнительной власти Орла, — отметили «безъямовцы».
По этому поводу в горадминистрации нужно провести еще одно заседание, а потом заседание по поводу этого заседания и т.д.
Сгребли с дороги снег,а из общ.транспорта выйти не возможно(в Северном),проваливаешься по колено в снег. Как же выходить и входить в транспорт пожилым,родителям с маленькими детьми,инвалидам? Только не надо оправдывать такое отношение к работе маленькой з/п. А «меценаты» лучше бы дали денег на спецтехнику,а не напр. на памятники.
Кто хоть их пускает, на территорию Спец автобазы? Охраны там нет что ли???
Нельзя таких пускать. Мало ли что она стоит там. Может на ремонте, а может в ночное время работает.
интересно, эти безямовцы не кушают и в туалет не ходят что-ли? или они это должны делать всё за рулём?
Когда город от мусора убирать — спецавтобаза не нужна. Тут пришла фирма, связанная, как говорят, с областной администрацией. А когда завал снега (читай тоже мусора, только красивого) тут спецавтобаза оказалась востребована. Как-то не очень…. Кстати как и с троллейбусно-трамвайным управлением — сколько там Потомский и К пытаются ограничить всячески работу трамваев, троллейбусов, а протолкнуть свои грязные «маршрутки».
Может на этой технике просто некому работать?