Общественники вновь уличили «Спецавтобазу» в игнорировании уборки улиц

В движении «Без Ям Орловщина» настаивают на том, что техника, которая стоит на базе, должна убирать улицы.

Как сообщили в общественной организации «Без Ям Орловщина», 15 января в 22 часа активисты приехали на территорию МУП «Спецавтобаза» и застали на предприятии около 30 единиц снегоуборочной техники, которая должна была, по их мнению, заниматься уборкой улиц от последствий снегопада.

— С уборкой Орла от снега и гололеда как не было порядка, так и нет. Даже после проведенных многочисленных совещаний со стороны исполнительной власти Орла, — отметили «безъямовцы».