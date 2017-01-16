Расследование дела о взрыве склада пиротехники в Орле закончится в январе

Следователи подготовят утвержденное обвинительное заключение.

Расследование уголовного дела о взрыве склада пиротехники, расположенного в частном секторе Орла и унесшего жизни двух человек, завершится в ближайшие дни, сообщил и.о. руководителя СУ СКР по Орловской области Андрей Талдыкин на пресс-конференции. В конце месяца дело направят в прокуратуру с утвержденным обвинительным заключением.

Напомним, склад пиротехники в Орле взорвался 23 апреля 2015 года. В результате сгорело несколько частных домов и один многоквартирный.