В Ливнах судебного пристава уличили в подлоге

Женщина вносила в официальные документы заведомо ложные сведения.

Суд Ливенского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного судебного пристава-исполнителя. Женщину признали виновной в совершении служебного подлога, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной и иной личной заинтересованности.

Как следует из материалов дела, пристав хотела улучшить показатели своей служебной деятельности, так как от них зависит премирование. Она вносила в корешки квитанций «заведомо не соответствующие действительности сведения о внесении конкретными должниками денежных средств в счет погашения задолженности в пользу конкретных взыскателей». Всего суд насчитал пять таких эпизодов.

Женщина признала вину и согласилась на проведение судебного процесса в особом порядке. Ее наказали штрафом в размере 35 000 рублей.