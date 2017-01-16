В Орле появится своя экспертиза ДНК

16.01.2017 Новости

Следователям больше не придется возить пробы в другие регионы.

28 декабря в Орле на базе экспертно-криминалистского центра УМВД была проведена первая тестовая экспертиза ДНК, сообщил замруководителя СУ СКР по Орловской области Дмитрий Зинин на пресс-конференции. Лаборатория соответствует всем требованиям, результаты могут быть внесены в федеральную базу. Уже аттестован один эксперт, до конца первого квартала допуск получат еще двое, и с апреля экспертиза заработает в полном объеме.


6 комментария В Орле появится своя экспертиза ДНК

  1. Вот жизнь теперь хорошая настанет — будем на месте узнавать, от кого дети: от отца или от соседа!

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  2. Неплохо было бы уточьнить — эта лаборатория исключительно для нужд МВД, или возможно выполнение и коммерческих заказов. В таком случае без надобности устанавливать родственные связи вряд ли будет много желающих.

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  4. В числе последних, кто это достижение науки поимел. В Африке данная экспертиза появилась лет как десять назад, мы даже не мечтали об этом. Ну теперь слава богу заживём, с таким чудом науки.

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Орелград. 2017 год

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