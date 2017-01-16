В Орле появится своя экспертиза ДНК

Следователям больше не придется возить пробы в другие регионы.

28 декабря в Орле на базе экспертно-криминалистского центра УМВД была проведена первая тестовая экспертиза ДНК, сообщил замруководителя СУ СКР по Орловской области Дмитрий Зинин на пресс-конференции. Лаборатория соответствует всем требованиям, результаты могут быть внесены в федеральную базу. Уже аттестован один эксперт, до конца первого квартала допуск получат еще двое, и с апреля экспертиза заработает в полном объеме.