В Орле появится своя экспертиза ДНК

Следователям больше не придется возить пробы в другие регионы.
28 декабря в Орле на базе экспертно-криминалистского центра УМВД была проведена первая тестовая экспертиза ДНК, сообщил замруководителя СУ СКР по Орловской области Дмитрий Зинин на пресс-конференции. Лаборатория соответствует всем требованиям, результаты могут быть внесены в федеральную базу. Уже аттестован один эксперт, до конца первого квартала допуск получат еще двое, и с апреля экспертиза заработает в полном объеме.
Вот жизнь теперь хорошая настанет — будем на месте узнавать, от кого дети: от отца или от соседа!
можно было у Малахова спросить.
Неплохо было бы уточьнить — эта лаборатория исключительно для нужд МВД, или возможно выполнение и коммерческих заказов. В таком случае без надобности устанавливать родственные связи вряд ли будет много желающих.
Вот вам противники власти! Шах и мат! Орел в числе первых городов мира!
В числе последних, кто это достижение науки поимел. В Африке данная экспертиза появилась лет как десять назад, мы даже не мечтали об этом. Ну теперь слава богу заживём, с таким чудом науки.
Сейчас разводы попрут)