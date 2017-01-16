Орловские следователи рассказали, чем самогонщики травят народ

По результатам декабрьских рейдов правоохранителей будут возбуждены уголовные дела.

В Следственном управлении СКР по Орловской области готовятся к началу уголовного преследования в отношении производителей нелегального алкоголя, сообщил замруководителя СУ СК РФ по региону Дмитрий Зинин на пресс-конференции. За вторую половину декабря в результате проверок, спровоцированных иркутским «Боярышником», было выявлено 4 точки, где изготавливали контрафактный алкоголь. Изъято в общей сложности 2000 литров водки, виски, коньяка.

— Сейчас проходит экспертное исследование, в том числе и специалистами Роспотребнадзора, — сообщил Зинин.

По словам следователя, чаще всего опасные самогонщики добавляют в напитки технические спирты, чтобы увеличить объем продукции. Как правило, такой алкоголь содержит вещество диэтилфталат. В 2016 году от отравления суррогатным алкоголем скончался 1 человек, массовых отравлений не было.