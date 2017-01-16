За выходные орловские спасатели вытащили из снега больше 35 автомобилей

Застревали автобусы, внедорожники, легковушки — местами сразу по несколько.

За 14 и 15 января спасатели 35 раз выезжали на буксировку автомобилей, увязших в снегу, сообщили в пресс-службе МЧС по Орловской области. Например, в ночь с субботы на воскресенье около деревни Антоновка Троснянского района застряли сразу четыре легковушки, в одной из которых было двое детей. Часом позже две машины застряли в деревне Кольмино Верховского района — в одной ехала беременная женщина.

В воскресенье рейсовый автобус «Ливны — Москва» застрял в населенном пункте Петушки Новосильского района — его водителю тоже потребовалась помощь. Это был не единственный застрявший автобус — такую же задачу пришлось решать в населенном пункте Паньково и около Телецентра.