В Орловской области арестовали 100 литров «незамерзайки» с метанолом

Роспотребнадзор продолжает следить за качеством товара.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, на днях проверка продавцов стеклоомывающей жидкости дала результат — выявлена «незамерзайка» с высоким содержанием метанола. Ее изъяли у 5 индивидуальных предпринимателей в Орле, Болхове и Ливнах. Общий объем арестованной продукции превысил 100 литров. При этом в отдельных случаях концентрация метанола достигала 75%.

В Роспотребнадзоре напомнили, как отличить метаноловую «незамерзайку» от изопропиловой. Последняя, в отличие от смертельно ядовитой, имеет резкий запах, а вот стеклоомывающую жидкость с метиловым спиртом учуять сложно. Однако она может вызвать летальное отравление даже при вдыхании. При приеме внутрь для смерти достаточно 30 граммов.