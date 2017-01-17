В Орловской области арестовали 100 литров «незамерзайки» с метанолом

17.01.2017 Новости

Роспотребнадзор продолжает следить за качеством товара.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, на днях проверка продавцов стеклоомывающей жидкости дала результат — выявлена «незамерзайка» с высоким содержанием метанола. Ее изъяли у 5 индивидуальных предпринимателей в Орле, Болхове и Ливнах. Общий объем арестованной продукции превысил 100 литров. При этом в отдельных случаях концентрация метанола достигала 75%.

В Роспотребнадзоре напомнили, как отличить метаноловую «незамерзайку» от изопропиловой. Последняя, в отличие от смертельно ядовитой, имеет резкий запах, а вот стеклоомывающую жидкость с метиловым спиртом учуять сложно. Однако она может вызвать летальное отравление даже при вдыхании. При приеме внутрь для смерти достаточно 30 граммов.


Оставьте первым комментарий

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования