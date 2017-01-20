Мошенники напугали орловчанку, и она забыла, что у сына нет машины и прав

Полицейские расследуют очередное телефонное мошенничество.

Преступники обманом выманили у 57-летней жительницы Орла 30 тысяч рублей. Как сама женщина рассказала в полиции, ей позвонил якобы ее сын. Пенсионерка не узнала его голос, на что «родственник» ответил, что сильно повредил лицо в ДТП и не может говорить, и попросил денег для решения проблемы. Испуганная женщина тут же перевела 30 тысяч рублей, забыв о том, что у сына нет ни автомобиля, ни водительских прав.

Только через час она опомнилась и обратилась в полицию. Как часто бывает, о подобных способах обмана женщина неоднократно слышала, но сама не смогла трезво оценить обстановку, оказавшись в такой же ситуации.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи порядка в очередной раз просят орловцев предупреждать своих родственников о подобной опасности.