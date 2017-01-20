В Мценске мужчина поджег автомобиль обидчика

Подозреваемого уже задержали.

Полицейские Мценска поймали поджигателя автомобиля, сообщили в УМВД по Орловской области. Происшествие случилось ночью 19 января — к пешему патрулю подъехал таксист и рассказал, что на соседней улице Ленина мужчина пытается поджечь легковушку «Пежо». К горящей машине подъехал еще и экипаж ППС. Одни полицейские начали тушить автомобиль, другие погнались за преступником.

Его удалось задержать вскоре. 33-летний амчанин рассказал полицейским, что таким образом решил отомстить хозяину автомобиля, с которым у него произошел конфликт. «Пежо» он облил бензином и поджег. Его преступному замыслу помешали полицейские и очевидцы. К слову, пожар удалось потушить еще до прибытия спасателей. Автомобиль почти не пострадал.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.