В Орле продавцы задержали похитителя электробритвы

Неудачливого грабителя выдали рамки на выходе из магазина.

В Железнодорожном районе Орла продавцы поймали мужчину, который пытался вынести из магазина электробритву, сообщили в пресс-службе УМВД по области. Сотрудники магазина сразу позвонили в полицию, и стражи порядка забрали нарушителя.

Оказалось, что ранее судимый 30-летний орловец вытащил бритву и комплектующие из коробки и попытался пронести их под курткой. Правосудию помогла «защита», установленная на товаре — о краже сигнализировали рамки, когда вор прошел через них.

— По данному факту отделом дознания ОП № 1 УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Покушение на кражу». В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям на территории Орла, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.