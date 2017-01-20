В Орле продавцы задержали похитителя электробритвы

Неудачливого грабителя выдали рамки на выходе из магазина.
В Железнодорожном районе Орла продавцы поймали мужчину, который пытался вынести из магазина электробритву, сообщили в пресс-службе УМВД по области. Сотрудники магазина сразу позвонили в полицию, и стражи порядка забрали нарушителя.
Оказалось, что ранее судимый 30-летний орловец вытащил бритву и комплектующие из коробки и попытался пронести их под курткой. Правосудию помогла «защита», установленная на товаре — о краже сигнализировали рамки, когда вор прошел через них.
— По данному факту отделом дознания ОП № 1 УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Покушение на кражу». В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям на территории Орла, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вот так вот, захочешь побриться и угодишь в лапы правосудия ))))).
А чего же он не захотел попылесосить дорожки или телевизор посмотреть?))
Крупную рыбу поймали — хорошо бы об этом по центральному телевидению еще сообщить. Даже читать такие сообщения противно, ну не прав мужик — ну не миллионы-миллиарды же украл, а закроют, небось, на несколько лет. Лучше рассказали бы о том, как действительно ВОРУЮТ, а особенно — как за такое действительное воровство действительно наказывают!