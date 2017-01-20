В Орле сотрудники ФСБ изъяли крупную партию героина

Наркотик в наш город привезли соседи из стран СНГ.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Орловской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы наркоторговцев.

Сотрудники управления изъяли из незаконного оборота героин массой более 1 кг. Наркотик был расфасован в полимерные пакеты для дальнейшего сбыта потребителям.

— В настоящее время член преступной группировки — гражданин одной из республик бывшего СНГ задержан, — сообщили в УФСБ. – В отношении него возбуждено уголовное дело, ему уже предъявлено обвинение.