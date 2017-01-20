В Орле сотрудники ФСБ изъяли крупную партию героина

Наркотик в наш город привезли соседи из стран СНГ.
Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Орловской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы наркоторговцев.
Сотрудники управления изъяли из незаконного оборота героин массой более 1 кг. Наркотик был расфасован в полимерные пакеты для дальнейшего сбыта потребителям.
— В настоящее время член преступной группировки — гражданин одной из республик бывшего СНГ задержан, — сообщили в УФСБ. – В отношении него возбуждено уголовное дело, ему уже предъявлено обвинение.
Понятно, что работа должна вестись. Но это все шалупонь попадается в сети. Акулы сами съедят тех, кто пытается им палки в колеса вставлять.
Абсолютно далек от этой темы, но и то вижу, что, если бы хотели, то давно бы прижали к ногтю всю эту наркоторговлю — наркоши ходят, не стесняясь совершенно в открытую по городу, на глазах у простых людей делают свои закладки, но правоохранительные органы, конечно же, ничего об этом не знают — они живут на другой планете, наверное.
Алёша, ты соучастник, раз всё видишь и не хочешь это просечь. Тебе дать номер телефона куда звонить в следующий раз, когда увидишь ходящих закладчиков, раз сам такой немощный?!!
Хорошо работаете) Уважение!!
Богатые люди в Орле живут, раз такое употребляют. А ещё говорят кризис какой-то, денег нет.