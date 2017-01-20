В Орле жителям раздадут «пластиковые квитанции ЖКХ»

«Первая городская управляющая компания» анонсировала скорую выдачу пластиковых карт, заменяющих квитанцию.
В Орле абоненты «Первой городской управляющей компании» получат пластиковую карту, с помощью которой смогут оплачивать коммунальные услуги в Сбербанке или на почте. Электронный платежный документ будет содержать информацию о лицевом счете плательщика и идентификатор. Оплата будет проводиться с помощью штрих-кода.
— Отсканировав штрих-код с этой карты, вы всегда сможете узнать информацию о своих начислениях. В ЖКХ-ЦЕНТРАХ будут установлены дополнительные информационные экраны со сканерами для того, что бы обеспечить свободный доступ к этой информации, — сообщается в пресс-релизе «Первой городской».
Карты собираются вручать лично собственникам квартир на дому. Тот, кто не получит ее, сможет позже забрать в ближайшем ЖКХ-центре.
Может лучше лопаты снег во дворах чистить?
А сканеры для компьютеров?
Лучше дворы почистите, а не фигней страдайте. Карты… qr есть
А если на карте ошибочные начисления? Если услуга не оказана, или оказана в неполном объеме? Если я не согласен с суммой платежа? Если я не плачу за кап. ремонт?
Где я могу проверить правильность начисления? Я желаю получать квитанции на бумажном носителе.
Да уж… вот они, ваши лампочки в подъездах !
а что скажет прокуратура?
Удобнее обдирать народ станет???Концов не найти потом так? А уборка дворов, когда будет от снега летом?а подъезды мыть мы же и за это платим? А капремонт где жестянку как фольга на крыше смех, будто эти ремонты на подобии времянки, а окна в подъезде кто менять будет,козырьки, такое ощущение что мы не люди…Страшно народ за нас за всех, дальше хуже, после такого бесконтрольного распила платежей от управляющих компаний, будет рост тарифов и разруха, кто нибудь считал какие с многоквартирного дома сборы в год и что можно на эти деньги дворника нанять и уборщика подъездов, самое интересное,что и на ремонт останется и т д
А пенсионеры?
Засуньте эти свои карточки себе в …. Что это за произвол и насилие?! Нафиг мне нужны ваши карточки?! А ежели в квартире живет несколько человек, и есть проблемы с оплатой теми или иными людьми? Не нажретесь никак?! Все для народа?! По просьбам народа?!! Чтобы этот народ было удобнее отправить в могилу?! А бабушка старенькая, у которой никого нет — как будет платить?! Если в это дело не вмешаются власти, значит будет ясно, чего они стоят — только бабло под себя грести и обирать народ — больше ничего!!!
Обеими руками за!!Бумажные квитанции самые удобные.А насчёт этой пластиковой «фигни» надо поднять шум,везде,где только можно.Или Касьянов всё никак не нажрётся со товарищи,никак не могу понять!?
Они хотя бы у населения опрос сделали, а то через года три скажут чип под кожу вставлять, — для удобства (а то карточка может потеряться)
Греф и его команда всю эту хрень продвигает…
Опрос показал, что если комиссия за плату по этим карточкам не превысит 25% от стоимости оплаты ЖКХ, то все будут ей расплачиваться.
Где и кем опрос проводился?
Хорошо, что я не в этой кампании. Но снег у нас тоже не чистят.
Теперь, придётся в определённые числа месяца в очередях на почту стоять или к банкомату? С — Сервис.
Следующим шагом вероятно будет автоматическое списание коммуналки из пенсии или зарплаты. А у кого официального дохода нет, тому карточки оставить. И главное чтобы сумма была общая, без расшифровки.
Не могу понять, почему наши управленцы постоянно пытаются усложнить простым людям жизнь?! Сразу появляется большое желание кого нибудь завалить !