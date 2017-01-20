В Орле жителям раздадут «пластиковые квитанции ЖКХ»

20.01.2017 Новости

«Первая городская управляющая компания» анонсировала скорую выдачу пластиковых карт, заменяющих квитанцию.

В Орле абоненты «Первой городской управляющей компании» получат пластиковую карту, с помощью которой смогут оплачивать коммунальные услуги в Сбербанке или на почте. Электронный платежный документ будет содержать информацию о лицевом счете плательщика и идентификатор. Оплата будет проводиться с помощью штрих-кода.

— Отсканировав штрих-код с этой карты, вы всегда сможете узнать информацию о своих начислениях. В ЖКХ-ЦЕНТРАХ будут установлены дополнительные информационные экраны со сканерами для того, что бы обеспечить свободный доступ к этой информации, — сообщается в пресс-релизе «Первой городской».

Карты собираются вручать лично собственникам квартир на дому. Тот, кто не получит ее, сможет позже забрать в ближайшем ЖКХ-центре.


18 комментария В Орле жителям раздадут «пластиковые квитанции ЖКХ»

  4. А если на карте ошибочные начисления? Если услуга не оказана, или оказана в неполном объеме? Если я не согласен с суммой платежа? Если я не плачу за кап. ремонт?

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  5. Где я могу проверить правильность начисления? Я желаю получать квитанции на бумажном носителе.

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  8. Удобнее обдирать народ станет???Концов не найти потом так? А уборка дворов, когда будет от снега летом?а подъезды мыть мы же и за это платим? А капремонт где жестянку как фольга на крыше смех, будто эти ремонты на подобии времянки, а окна в подъезде кто менять будет,козырьки, такое ощущение что мы не люди…Страшно народ за нас за всех, дальше хуже, после такого бесконтрольного распила платежей от управляющих компаний, будет рост тарифов и разруха, кто нибудь считал какие с многоквартирного дома сборы в год и что можно на эти деньги дворника нанять и уборщика подъездов, самое интересное,что и на ремонт останется и т д

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  10. Засуньте эти свои карточки себе в …. Что это за произвол и насилие?! Нафиг мне нужны ваши карточки?! А ежели в квартире живет несколько человек, и есть проблемы с оплатой теми или иными людьми? Не нажретесь никак?! Все для народа?! По просьбам народа?!! Чтобы этот народ было удобнее отправить в могилу?! А бабушка старенькая, у которой никого нет — как будет платить?! Если в это дело не вмешаются власти, значит будет ясно, чего они стоят — только бабло под себя грести и обирать народ — больше ничего!!!

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    • Обеими руками за!!Бумажные квитанции самые удобные.А насчёт этой пластиковой «фигни» надо поднять шум,везде,где только можно.Или Касьянов всё никак не нажрётся со товарищи,никак не могу понять!?

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  11. Они хотя бы у населения опрос сделали, а то через года три скажут чип под кожу вставлять, — для удобства (а то карточка может потеряться)
    Греф и его команда всю эту хрень продвигает…

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  12. Опрос показал, что если комиссия за плату по этим карточкам не превысит 25% от стоимости оплаты ЖКХ, то все будут ей расплачиваться.

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  14. Теперь, придётся в определённые числа месяца в очередях на почту стоять или к банкомату? С — Сервис.

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  15. Следующим шагом вероятно будет автоматическое списание коммуналки из пенсии или зарплаты. А у кого официального дохода нет, тому карточки оставить. И главное чтобы сумма была общая, без расшифровки.

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  16. Не могу понять, почему наши управленцы постоянно пытаются усложнить простым людям жизнь?! Сразу появляется большое желание кого нибудь завалить !

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