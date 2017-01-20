В Орле жителям раздадут «пластиковые квитанции ЖКХ»

«Первая городская управляющая компания» анонсировала скорую выдачу пластиковых карт, заменяющих квитанцию.

В Орле абоненты «Первой городской управляющей компании» получат пластиковую карту, с помощью которой смогут оплачивать коммунальные услуги в Сбербанке или на почте. Электронный платежный документ будет содержать информацию о лицевом счете плательщика и идентификатор. Оплата будет проводиться с помощью штрих-кода.

— Отсканировав штрих-код с этой карты, вы всегда сможете узнать информацию о своих начислениях. В ЖКХ-ЦЕНТРАХ будут установлены дополнительные информационные экраны со сканерами для того, что бы обеспечить свободный доступ к этой информации, — сообщается в пресс-релизе «Первой городской».

Карты собираются вручать лично собственникам квартир на дому. Тот, кто не получит ее, сможет позже забрать в ближайшем ЖКХ-центре.