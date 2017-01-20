В субботу из-за флешмоба в честь «Атолла» запретят парковку

20.01.2017 Новости

Администрация Орла предупредила об ограничении стоянки.
В субботу, 21 января, в Орле будет запрещена стоянка транспорта на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, а также рядом с гостиницей «Салют». Запрет продлится от 00:00 до 15:00 и связан с проведением флешмоба «в честь» пожара в ТЦ «Атолл». Напомним, на нем наградят отличившихся при ликвидации возгорания.


5 комментария В субботу из-за флешмоба в честь «Атолла» запретят парковку

  3. Горожане требуют перекрыть Октябрьскую! Предлагается написать петицию. Планируется свыше 5000 человек. Где безопасность? Это историческое событие!

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  4. С ума сходят поодиночке — таково утверждение научных светил.Но у нас в Орле эти неписанные законы психиатрии и психологии не действуют — у нас сходят с ума коллективно.

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