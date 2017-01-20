В субботу из-за флешмоба в честь «Атолла» запретят парковку

Администрация Орла предупредила об ограничении стоянки.

В субботу, 21 января, в Орле будет запрещена стоянка транспорта на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, а также рядом с гостиницей «Салют». Запрет продлится от 00:00 до 15:00 и связан с проведением флешмоба «в честь» пожара в ТЦ «Атолл». Напомним, на нем наградят отличившихся при ликвидации возгорания.