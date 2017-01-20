Администрация Орла предупредила об ограничении стоянки.
В субботу, 21 января, в Орле будет запрещена стоянка транспорта на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, а также рядом с гостиницей «Салют». Запрет продлится от 00:00 до 15:00 и связан с проведением флешмоба «в честь» пожара в ТЦ «Атолл». Напомним, на нем наградят отличившихся при ликвидации возгорания.
В субботу из-за флешмоба в честь «Атолла» запретят парковку
Администрация Орла предупредила об ограничении стоянки.
Вот дэбилы!
Это слишком мягко сказано.
Горожане требуют перекрыть Октябрьскую! Предлагается написать петицию. Планируется свыше 5000 человек. Где безопасность? Это историческое событие!
С ума сходят поодиночке — таково утверждение научных светил.Но у нас в Орле эти неписанные законы психиатрии и психологии не действуют — у нас сходят с ума коллективно.
Дрова туда свои приносить, или казенные выдадут?