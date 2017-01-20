В жилом доме в Орле взорвался баллончик с газом

Хлопком выбило стекло балкона.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, в 13:27 перепуганный очевидец позвонил спасателям и сообщил о взрыве в доме №153 на Московском шоссе. Со слов мужчины, он услышал хлопок, а в окне балкона на 6-м этаже выбило стекло.

Оказалось, что в квартире взорвался маленький газовый баллончик объемом 300 мл. Все повреждения, которые он нанес, — это выбитое стекло и закопченный потолок. Пожар не возник. В квартире в момент происшествия находился 28-летний хозяин, он не пострадал.