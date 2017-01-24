«Без Ям Орловщина» и администрация не могут наладить сотрудничество

Об этом сегодня заявили сразу обе стороны.

На совещании в городской администрации Андрей Усиков обратил внимание своего заместителя Романа Игнатушина на необходимость налаживания отношений с общественной организацией «Без Ям Орловщина». Игнатушин ответил, что о претензиях он узнает только из СМИ, а в администрацию активисты не обращаются.

Сами «безъямовцы» написали, что уже устали от бесконечных «отписок» Игнатушина и не видят смысла в новых обращениях.

— Выстроить эффективные взаимоотношения с администрацией Орла после ухода с поста сити-менеджера Михаила Берникова нам не удалось, — отвечают общественники. — С приходом на пост сити-менеджера Андрея Усикова наш руководитель Евгений Косогов ходил к чиновнику с предложением продолжить достаточно эффективную работу на благо Орла и его жителей. Однако, к нашему глубокому сожалению, дальше слов в данном вопросе мы не сдвинулись, и сотрудничество с УКХ прекратилось.

Поэтому, считают активисты, резоннее обращаться в СМИ. Посмотрим, удастся ли всё-таки сторонам наладить отношения.