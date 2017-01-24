Чистая прибыль МУП РОУ за прошлый год выросла на 2 миллиона

Начальник предприятия Екатерина Стрелец поделилась итогами работы предприятия в 2016 году.

Исходя из её доклада, МУП Ритуально-обрядовых услуг — едва ли не самое успешное муниципальное предприятие. За 2016 год уменьшилась кредиторская задолженность, зарплата на предприятии выросла на 1000 рублей, чистая прибыль выросла на 2 млн. При этом на рынке у МУП РОУ около 35 конкурентов, однако предприятие справляется и живёт без дотаций от города.

С 26 декабря предприятие запустило 2 новых катафалка. Напомним, МУП РОУ не выиграло контракт на уборку кладбищ в 2017 году, но тем не менее предприятие будет заниматься мелкими заказами от УКХ.

— Мы не расстроились, — заявила Стрелец.

В этом году РОУ сосредоточится на обработке камня и изготовлении памятников. Планируемая чистая прибыль в 2017 году — 5 млн рублей.

Андрей Усиков заявил, что его мечта — чтобы все предприятия работали с прибылью.