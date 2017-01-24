КСП нашла нарушения на 4 млн рублей при закупках продуктов для школ

Контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки школьного питания

Как сообщили в ведомстве, проверка коснулась закупок и целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных областью Шаблыкинскому и Знаменскому районам, а также средств, потраченных ими на школьное питание самостоятельно. Все муниципальные образования Орловской области из региональной казны получают дотации на возмещение расходов на школьные завтраки. Часть средств муниципалитеты добавляют из «своего кармана».

Аудиторы проанализировали, как были использованы деньги. Общая сумма проверенных средств составила 12,13 миллиона рублей. Из них средства областного бюджета составили 6,47 миллиона рублей, остальные поступили из бюджетов районов. В результате выявлены финансовые нарушения на общую сумму 4,1 миллиона рублей, в том числе на 2,44 миллиона из областного бюджета. То есть фактически каждый третий рубль был потрачен неправильно или неэффективно. Как следует из отчета, всего обнаружено 14 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и два нарушения Гражданского кодекса РФ.

— В ходе проверки установлены нарушения условий предоставления и порядка использования субсидий, выделенных на возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение питанием учащихся, — говорится в отчете КСП. — Установлены нарушения при организации, планировании и осуществлении закупок. Так же отмечено несоблюдение норм СанПиН и отсутствие эффективного контроля за организацией школьного питания, а именно: по учету фактической посещаемости питающихся, выполнению норм выхода блюд, соблюдению технологии приготовления блюд и соблюдению сроков завоза продуктов.

Сообщается, что по итогам проверки выданы представления, а главам Шаблыкинского и Залегощенского районов и руководителю департамента образования Орловской области направлены информационные письма.