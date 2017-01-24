На Орел надвигается резкое похолодание

Температура вновь опустится и будет держаться на низких отметках.

По сообщению Орловского Гидрометцентра, со среды, 25 января, температура в Орле и области начнет резко понижаться. Уже сегодня ночью ожидается до -9°С, днем — до -7°С. А в ночь со среды на четверг синоптики прогнозируют и вовсе -17°С. На выходных мороз немного ослабит давление, но впоследствии, до конца января, днем будет около -10°С, а по ночам — около -20°С.