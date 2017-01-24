В Орле из-за ВАЗа пострадала пассажирка трамвая

Водитель электротранспорта была вынуждена совершить резкое торможение.

Сотрудники ГИБДД по Орловской области 23 января зафиксировали только одно ДТП, где пострадал человек. Случилось оно в Орле в 12:30 на улице Карачевской в районе 1-й Посадской. ВАЗ-21099 подрезал трамвай, решив повернуть налево из правого ряда. 55-летняя шофер трамвая резко затормозила, чтобы не столкнуться с легковушкой, и одна из пассажирок — 68-летняя женщина — не удержалась и упала, получив травмы. Ей потребовалась помощь врачей.