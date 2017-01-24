В Орле поставлена точка в деле о несуществующем трупе и избитом полицейском

Дело с необычными обстоятельствами рассмотрел Железнодорожный суд.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда, вынесенный в октябре прошлого года. Само преступление было совершено 1 января 2016 года. Как следует из материалов дела, в дежурную часть поступил телефонный звонок. Якобы в квартире одного из домов по переулку Речному обнаружен труп человека. На место тут же был направлен наряд.

У подъезда полицейских встретил нетрезвый гражданин без обуви и верхней одежды, который громко бранился. Увидев наряд, он скрылся в квартире. Полицейские последовали за ним и застигли внутри нетрезвую компанию. Труп не нашли. Никто из собутыльников не признался в том, что именно он звонил в дежурную часть.

Тогда полицейские предложили всей компании пройти в отдел «для проведения дальнейшей проверки поступившего сообщения об обнаружении трупа». Кроме того, гражданину, нецензурно бранившемуся на улице и нарушавшему общественный порядок, грозило административное дело. В отличие от приятелей, он отказался покидать квартиру, оказал сопротивление и ударил одного из полицейских по лицу.

Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти при осуществлении им должностных полномочий и наказал штрафом в размере 40 тысяч рублей.