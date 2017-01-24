Вчера в Орле 12 бездомных собак атаковали ребёнка

Инцидент случился на улице 6-й Орловской дивизии.
23 января примерно в 17:30 двенадцать бродячих собак набросились на четвероклассника, сообщила вице-спикер горсовета Раиса Дубровская на совещании в мэрии. Ребёнок сильно испугался, но, к счастью, собаки его не покусали.
Происшествие заставило властей вновь обратить внимание на проблему отлова бездомных животных в городе. Мэр Василий Новиков заявил, что от жителей поступает очень много жалоб, и попросил найти фирму, которая будет решать этот вопрос.
Вот вам и гуманизм в чистом виде…к сожалению только физическое уничтожение приносит результат ну и чипирование наверное тоже. Стерилизация не дает никакого результата.
К сожалению, только полное уничтожение. Кому жалко, пускай сажают на короткую, но толстую цепь.
Как мне нравятся наши мужики! Такие мужественные, крутые и очень просто решают вопрос. А меня пугают на улице всякие отморозки, пьянь, грубияны и люди у которых поднимается рука или нога на животных. Считаю, что это социально опасные существа, которые надо полностью уничтожить! А почему нет? Сколько у нас убийств (особенно сейчас часто на фоне алкогольного опьянения), изнасилований, грабежей. Уничтожить всех мужиков, ну кроме тихих, спокойных и не пьющих.))) Простое и эффективное решение проблемы!!!
А «зоозащитнички»-детооненавистники сейчас наверное станут писать о злобном четверокласнике, набросившемся на бедную, несчастную стаю милых, бродячих собачек, состоящей из двенадцати особей и чуть их всех в одиночку не покусавшем. Пожелаем же каждому такому детоненавистнику встретить в одиночку такую же «милую» стаю.
Ну, во-первых зоозащитники не являют детоненавистниками. Не надо сливать всё в одну кучу. Во-вторых, меня в детстве кусали собаки, тем не менее, чувство гуманизма у меня никуда не исчезло. А вот, что должно было произойти в вашими мозгами дорогие наши мужчины, не понятно. Вас, наверно бегемот сильно покусал, а еще над вами долго глумилось стадо обезьян?! Откуда такая ненависть к животным? У меня лично, последнее время складывается ненависть к людям, которые плодят и покупают животных, а потом выбрасывают их на улицу! Вот откуда, не смотря на стерилизацию, у нас на улицах столько животных.
Отстрел !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или защитников обязать забрать всех собак себе домой.
согласен!!!!!!!
Не защитников надо заставлять забрать животных, а тех кто их выкидывает на улицу. 30 лет назад такого безобразия не было, потому что люди отвечали за тех кого приручили!
30 лет назад их отстреливали!!!!!!!!!!!!!! И выкинули от силы 10 собак. Остальные просто плодятся с арифметической прогрессией.
Это конечно здорово и я тоже за чипирование, но вот парадокс те собачки которые уже на улице и подкорме у сердобольных бабушек и зоопатриотов, плодятся с токой скоростью, что их хватит ещё нашим внукам….
В прошлую пятницу в ДЕТСКОМ ПАРКЕ жену покусала собака, просто решила укусить пробегая мимо, и сделав свое дело побежала дальше, нападая на других людей. Светлана, здесь комментарии оставляют нормальные мужики, которые готовы защищать свою семью любыми способами.
В Орле есть целая группа сердобольных уродов, группа «в контакте» — помощь бездобным животным есть. Собирают деньги на карту и магазины им в долг субпродукты дают, — прикармливать ездят бродячих псин каждый день. Когда им люди пишут объяснения подробные со ссылками , они забанивают и ничего не хотят понимать, сволочи.