Вчера в Орле 12 бездомных собак атаковали ребёнка

Инцидент случился на улице 6-й Орловской дивизии.

23 января примерно в 17:30 двенадцать бродячих собак набросились на четвероклассника, сообщила вице-спикер горсовета Раиса Дубровская на совещании в мэрии. Ребёнок сильно испугался, но, к счастью, собаки его не покусали.

Происшествие заставило властей вновь обратить внимание на проблему отлова бездомных животных в городе. Мэр Василий Новиков заявил, что от жителей поступает очень много жалоб, и попросил найти фирму, которая будет решать этот вопрос.