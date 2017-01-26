Начальником жилищной инспекции Орловской области назначен Анатолий Гаращенко

Слухи, циркулирующие с декабря прошлого года, претворились в жизнь.

Бывший заместитель начальника Управления государственной жилищной инспекции Орловской области Анатолий Гаращенко, с декабря 2016 года исполнявший обязанности руководителя, избавился от приставки «и.о.», сообщается в официальном пресс-релизе ведомства. В должность он вступил 24 января. В Орловскую область Гаращенко приехал в ноябре 2016 года и начал трудиться в роли замначальника орловской жилинспекции. Спустя месяц Юрий Горьков, по официальной версии, ушел на больничный, и Гаращенко де-юре возглавил управление.

Об Анатолии Гаращенко известно, что он родился в 1969 году в городе Жданов Донецкой области. Окончил Московскую академию ФСБ по специальности «Юриспруденция», до 2012 года проходил военную службу. Работал заместителем генерального директора «Оборонсервиса», занимался вопросами коммунальных услуг для Минобороны. До приезда на Орловщину успел поработать и в РЖД.