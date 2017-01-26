Начальником жилищной инспекции Орловской области назначен Анатолий Гаращенко

Слухи, циркулирующие с декабря прошлого года, претворились в жизнь.
Бывший заместитель начальника Управления государственной жилищной инспекции Орловской области Анатолий Гаращенко, с декабря 2016 года исполнявший обязанности руководителя, избавился от приставки «и.о.», сообщается в официальном пресс-релизе ведомства. В должность он вступил 24 января. В Орловскую область Гаращенко приехал в ноябре 2016 года и начал трудиться в роли замначальника орловской жилинспекции. Спустя месяц Юрий Горьков, по официальной версии, ушел на больничный, и Гаращенко де-юре возглавил управление.
Об Анатолии Гаращенко известно, что он родился в 1969 году в городе Жданов Донецкой области. Окончил Московскую академию ФСБ по специальности «Юриспруденция», до 2012 года проходил военную службу. Работал заместителем генерального директора «Оборонсервиса», занимался вопросами коммунальных услуг для Минобороны. До приезда на Орловщину успел поработать и в РЖД.
все места где воровали и воруют!!!! ура товарищи к нам идут хорошие кадры!!!!!!!!!!! жкх у нас будет в полной …….. !!! даже уже смеяться не хочется!!!!!!
Судя по перечню предыдущих мест работы, очередной кадровый «гений», только теперь ЖКХ
Какие умные глаза. И ручку научился держать и в объектив смотрит. А важный какой. Точно порядок в этом вопросе наведет. Товарищи чиновники, когда вы клоунаду закончите?
Раз орловчане всё воруют .То может быть иногородний окажется честнее.
А чем эта жилищная инспекция занимается?
Штрафует управляющие компании.
делает вид что работает и ЖЭУ как может прикрывает,так называемая «Законная крыша»!!
Бред. Ни кого она не прикрывает.
очередной гений-аккупант!!! как достал дурак Шрек!!! в отставку на хер!!
Так он ещё не работал, не? Шрек то тут при чем?
Может он уже нормально «заработал», а здесь будит блюсти себя. А может и не «заработал»,тогда будет навёрстывать.
Может… на двое разложет. Давай посмотрим.
в предыдущей новости нас покинул начальник департамента ЖКХ Павлов, отработав на этой должности год, боюсь, что и этот товарищ такой же срок отмотает. когда же уже закончится эта кадровая чехарда?
Чехорда эта достала! Эт точно. Кандидатуры есть? Нет. Вот и чехорда.
Кадр сердюкова из ‘Оборонсервиса «
Прям таки из оборонсервиса? Дай ка пруф !
сколько мать вашу можно?!Меняют их как перчатки каждый год,а они как ни хрена не делали,так и не делают!!!Разогнать их поганой метлой и все, 4 года писали им жалобы ни какой реакции,все только отписки что у них все под контролем,спасибо обл. прокуратуре,только после обращения к ним и подъезд и канализацию отремонтировали!!
А говоришь всё так плохо! Вон как прокуроры тебе помогли!))