Орловцу дали 9 лет за ограбление дома

Житель Верховского района наказан за вооруженное нападение.

Как сообщили в Верховском районном суде, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении двух преступлений – краже и разбойном нападении. Так, в первом случае 24 июня прошлого года он забрался в чужой частный дом, воспользовавшись тем, что хозяйка трудилась в огороде. Входная дверь оказалась открыта. Его добычей стали 43 000 рублей.

Спустя неделю гражданин совершил разбойное нападение. Он также проник в чужой частный дом через незапертую дверь. Хозяйка находилась внутри. Налетчик схватил со стола кухонный нож и приставил его к шее напуганной женщины. Потребовал отдать ему сбережения и драгоценности. Его добычей стали две золотые цепочки с крестиком и небольшая сумма наличных. Общая стоимость похищенного была оценена чуть более чем в 18 тысяч рублей.

Подсудимого приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет. Приговор пока в законную силу не вступил. Осужденный имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции.