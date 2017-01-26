Уволился начальник департамента ЖКХ Константин Павлов

В правительстве региона подтвердили, что он сейчас он находится «в отпуске с последующим увольнением».
Как стало известно «ОрелГраду», руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в ближайшее время покинет свою должность. Сейчас он находится в отпуске, однако подписанный приказ предполагает увольнение после отпуска. Кто займет его пост, пока неизвестно.
Константин Павлов приехал в Орловскую область в декабре 2015 года из Москвы. На посту начальника департамента строительства и ЖКХ он сменил Александра Ремигу, пошедшего на повышение в зампреды правительства. Напомним, после предложения поднять тарифы на капремонт Вадим Потомский прямо во время совещания посылал Павлова за экономическим обоснованием.
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Какой прок народу от увольнения начальника департамента? Ответ очевиден, что от любого толка нет. Не этих менять надо.
Бригада «шабашников» бюджет на ремонт орловских дорог «освоила», можно по одному и восвояси с не пустыми карманами.
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Какая ты злая, Оля…