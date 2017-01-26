В Орле будут судить членов ОПГ, промышлявших продажей наркотиков

Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

Пятеро орловцев — Алексей Ширяев, Вячеслав Жиляев, Денис Кудинов, Юрий Свиридонов и Владислав Частов — предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков и покушение на сбыт наркотиков при помощи сети Интернет, сообщили в прокуратуре Орловской области. «Торговцы смертью» орудовали на территории Орла в 2014 и 2015 годах. Мужчины зарабатывали продажей наркотиков, пока их не поймали полицейские.

Их объединение было признано организованной преступной группой. Дело будет рассматривать Заводской районный суд Орла.