В Орле будут судить членов ОПГ, промышлявших продажей наркотиков

26.01.2017 Новости

Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

Пятеро орловцев — Алексей Ширяев, Вячеслав Жиляев, Денис Кудинов, Юрий Свиридонов и Владислав Частов — предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков и покушение на сбыт наркотиков при помощи сети Интернет, сообщили в прокуратуре Орловской области. «Торговцы смертью» орудовали на территории Орла в 2014 и 2015 годах. Мужчины зарабатывали продажей наркотиков, пока их не поймали полицейские.

Их объединение было признано организованной преступной группой. Дело будет рассматривать Заводской районный суд Орла.


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