В Орле чиновники забыли включить в план по уборке города несколько улиц

Однако ошибка уже исправлена.

На сессии горсовета 26 января депутаты в разделе «Разное» рассмотрели вопрос уборки от снега орловских улиц. Народные избранники в очередной раз высказали несколько критических слов в адрес администрации, «Спецавтобазы» и «Дорожной службы», заявив, что спецтехника не справляется с работой. Депутат Владимир Строев заметил, что уборочная техника только спустя несколько дней после снегопада доехала до микрорайона «Зареченский».

По словам чиновников, по какой-то причине улицы новых микрорайонов не были включены в план по уборке города. Сейчас эта оплошность исправлена.