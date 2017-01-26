В Орле на ярмарке выходного дня продавали подозрительные груши

Торговец нарушил закон «О карантине растений».

Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в Орле на ярмарке выходного дня на площади Маршала Жукова было обнаружено 300 килограммов груш, завезенных из Белгородской области. Фрукты не были сопровождены документом — уведомлением о доставке подкарантинной продукции ТУ Россельхознадзора. Тем самым был нарушен закон «О карантине растений». В ведомстве добавили, что продавец был оштрафован.