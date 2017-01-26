В Орле не будут красить дома каждые три года

Депутаты горсовета посчитали, что это слишком часто.

Народные избранники на сессии 26 января приняли в первом чтении изменения в правила благоустройства и санитарного содержания города. Напомним, во время обсуждения на комитете у депутатов вызвало удивление, что администрация предлагает обязать красить фасады домов на центральных улицах каждые три года, на остальных — каждые пять лет. К заседанию горсовета чиновники переработали проект: теперь сроки установлены в размере 5 и 7 лет соответственно.

Кроме того, в измененных правилах по благоустройству также будет прописано ограничение на размещение кондиционеров на фасадах зданий. Планируется, что в первую очередь оно «защитит» памятники архитектуры.

Теперь изменениям в документ предстоит пройти публичные слушания, назначенные на 1 марта. После этого правила благоустройства подготовят ко второму чтению.