Дом купца Серебрянникова отремонтируют за федеральные средства

Депутаты облсовета внесли необходимые поправки в бюджет на 2017 год.

Согласно внесенным в закон об областном бюджете поправкам, на ремонт Дома купца Серебрянникова будет направлено 28 969 500 рублей. Как пояснила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова, эти расходы стали возможны благодаря увеличению объема дотаций, предоставляемых из федерального бюджета Орловской области. Напомним, что ранее о планируемом ремонте дома-памятника сообщил первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Дом купца Серебрянникова – это двухэтажное кирпичное здание, выполненное в стиле модерн и построенное в 1905-1906 годах. Оно расположено на улице Комсомольской и выделяется богато украшенным фасадом. В 1921-1925 годы в нем размещался штаб 6-й Орловской стрелковой дивизии. В 1990-1991 годы здание было отреставрировано.