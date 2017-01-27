Дом купца Серебрянникова отремонтируют за федеральные средства

Депутаты облсовета внесли необходимые поправки в бюджет на 2017 год.
Согласно внесенным в закон об областном бюджете поправкам, на ремонт Дома купца Серебрянникова будет направлено 28 969 500 рублей. Как пояснила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова, эти расходы стали возможны благодаря увеличению объема дотаций, предоставляемых из федерального бюджета Орловской области. Напомним, что ранее о планируемом ремонте дома-памятника сообщил первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.
Дом купца Серебрянникова – это двухэтажное кирпичное здание, выполненное в стиле модерн и построенное в 1905-1906 годах. Оно расположено на улице Комсомольской и выделяется богато украшенным фасадом. В 1921-1925 годы в нем размещался штаб 6-й Орловской стрелковой дивизии. В 1990-1991 годы здание было отреставрировано.
Это очень мало. По подсчетам экспертов только краска будет стоить 117.000.000
Вижу, Вы хорошо информированы о различных действиях наших областных властей, всемерно направленных на улучшение благосостояния всех вместе жителей области и каждого в отдельности.))) Может быть подскажете: родственникам купца Серебрянникова не отдадут отреставрированный дом как незаконно изъятое в первые послереволюционные годы имущество? Человек-то (купец Серебрянников) вон как пострадал — такого имущества лишился, так хоть пусть его потомки порадуются. Соберем подписи за выделение дополнительно 100 млн. руб. на розыск родственников Серебрянникова — 146 % жителей области подпишутся!
Не мешайте чиновникам П#ЗДИТЬ.
И Стасу.