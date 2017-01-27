Орловские автолюбители из-за снежных завалов вынуждены нарушать ПДД

В частности, пересекать двойную сплошную.

Как сообщили в общественной организации «Без Ям Орловщина», накануне вечером активисты обнаружили около администрации Орловской области на площади Ленина неубранный участок дороги — снегом завалена почти вся полоса движения. Объезжая снег и припаркованный автомобиль, водители были вынуждены пересекать двойную сплошную, за что им грозит штраф или лишение прав, замечают активисты.

— На наш взгляд, подобные негативные примеры, из-за которых водители вынужденно подвергают себя и всех участников дорожного движения опасности и вынужденно нарушают ПДД, в очередной раз являются прямым подтверждением несоблюдения руководством МУП «Спецавтобаза» своих прямых обязанностей по содержанию улично-дорожной сети, которые прописаны в двухстороннем договоре с ГУП «Дорожная служба», — считают «безъямовцы».