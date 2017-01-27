Орловские автолюбители из-за снежных завалов вынуждены нарушать ПДД

В частности, пересекать двойную сплошную.
Как сообщили в общественной организации «Без Ям Орловщина», накануне вечером активисты обнаружили около администрации Орловской области на площади Ленина неубранный участок дороги — снегом завалена почти вся полоса движения. Объезжая снег и припаркованный автомобиль, водители были вынуждены пересекать двойную сплошную, за что им грозит штраф или лишение прав, замечают активисты.
— На наш взгляд, подобные негативные примеры, из-за которых водители вынужденно подвергают себя и всех участников дорожного движения опасности и вынужденно нарушают ПДД, в очередной раз являются прямым подтверждением несоблюдения руководством МУП «Спецавтобаза» своих прямых обязанностей по содержанию улично-дорожной сети, которые прописаны в двухстороннем договоре с ГУП «Дорожная служба», — считают «безъямовцы».
Надо активистов на неделю поставить к рулю «Спецавтобазы» и посмотреть ,что они сделают в городе . Я думаю будет только хуже )) Кто за ?
они не выйдут на работу. я «за».
СПАСИБО АКТИВИСТАМ \ МОЖЕТ ХОТЬ ОНИ ЗАСТАВЯТ ВАС РАБОТАТЬ \А У РУЛЯ ПУСТЬ СТОИТ ТОТ \КТО ЗАРПЛАТУ ЗА ЭТО ПОЛУЧАЕТ И НИ ЧЕРТА НЕ ДЕЛАЕТ
То есть следуя Вашей логике , выполнять работу автоинспекторов они могут ,а выполнять работу «Спецавтобазы» нет ? Видимо вопрос в разности окладов )
хотелось бы прочитать комментарий сотрудников ГИБДД ! такаяже ситуация около суда по ул Горького! напротив поликлиники УВД на салтыкова-щедрина !
на фото — сквер областной админисрации…сия картина ни в коей мере не беспокоит ни мэрию ни губернатора…получается — под «носом» почистить не могут! а мы возмущаемся что по городу бардак и дороги нечищены!!!!вот позорище то!
Сейчас какой нибудь сотрудник, прочитав данную инфу, поедет по данным адресам снимать бабки.
Усиков, не чисти снег! Не слушай их!!! Все делаешь правильно! Весной растает!!! Работай как умеешь! Главное чтоб совесть чиста была, если она у тебя есть!
Давно пора жителям города смириться, понять что никто им ничего чистить не собирается, взять лопаты и…. разогнать всю спецавтобазу
Напротив Советского суда припаркованы автомобили, из-за них всем приходится пересекать двойную сплошную,куда смотрят судьи — «блюстители закона» или это их автомобили стоят напротив здания Советского суда.
Закон для них что дышло, куда повернут туда и вышло…
Учитесь ждать пока убирут снег! Не ездите значит по этой дороге! А пересекли, лишаетесь прав! Разметка самое главное! Да хоть третья мировая, нельзя нарушать разметку.