Под Орлом охранника осудили за самострел

27.01.2017 Новости

Дело «оружейника» рассмотрел суд Ливенского района.

Перед ним предстал житель поселка Долгое, которого признали виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Как следует из материалов дела, мужчина работал охранником в одном из местных предприятий. В помещении охраны он и изготовил оружие. Использовал подручные средства. Самострел изготовил из металлической трубки, свинца, куска резины и изоляционной ленты. При этом использовал лишь два инструмента: молоток и дрель.

В результате получилось то, что эксперты определили как «дульно-зарядное огнестрельное оружие калибра 10 мм, изготовленное самодельным способом и пригодное для производства отдельных выстрелов». Самострел у охранника изъяли сотрудники полиции при проведении профилактического мероприятия. Мастер хранил оружие дома.

Его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,6 года. Кроме того, мужчину взяла под надзор полиция.


5 комментария Под Орлом охранника осудили за самострел

  1. Толковый словарь Ожегова:
    САМОСТРЕ́Л,
    — Лук с механическим устройством для натягивания и спуска тетивы.
    — Намеренное ранение самого себя для того, чтобы уклониться от военной службы.
    — Солдат, к-рый умышленно ранил самого себя (разг.)

    Судя по заголовку, охранника осудили за членовредительство.
    Автор, проснись!

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    • Сколько же в отрочестве подобных самострелов было сделано! и поджигные, и под строительный патрон. До сих пор бы, наверное, еще за них сидел.

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    • Я тоже в начале подумал, что сам себя подстрелил, а оказывается автор не в теме, подсказываю: самопал — простейшее самодельное огнестрельное оружие.

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Орелград. 2017 год

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