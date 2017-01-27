Под Орлом охранника осудили за самострел

Дело «оружейника» рассмотрел суд Ливенского района.
Перед ним предстал житель поселка Долгое, которого признали виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Как следует из материалов дела, мужчина работал охранником в одном из местных предприятий. В помещении охраны он и изготовил оружие. Использовал подручные средства. Самострел изготовил из металлической трубки, свинца, куска резины и изоляционной ленты. При этом использовал лишь два инструмента: молоток и дрель.
В результате получилось то, что эксперты определили как «дульно-зарядное огнестрельное оружие калибра 10 мм, изготовленное самодельным способом и пригодное для производства отдельных выстрелов». Самострел у охранника изъяли сотрудники полиции при проведении профилактического мероприятия. Мастер хранил оружие дома.
Его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,6 года. Кроме того, мужчину взяла под надзор полиция.
Толковый словарь Ожегова:
САМОСТРЕ́Л,
— Лук с механическим устройством для натягивания и спуска тетивы.
— Намеренное ранение самого себя для того, чтобы уклониться от военной службы.
— Солдат, к-рый умышленно ранил самого себя (разг.)
Судя по заголовку, охранника осудили за членовредительство.
Автор, проснись!
Сколько же в отрочестве подобных самострелов было сделано! и поджигные, и под строительный патрон. До сих пор бы, наверное, еще за них сидел.
Василий,за Вами уже выехали!!! :))))
Я тоже в начале подумал, что сам себя подстрелил, а оказывается автор не в теме, подсказываю: самопал — простейшее самодельное огнестрельное оружие.
Местный Левша — ученик Макарова и Калашникова