Под Орлом охранника осудили за самострел

Дело «оружейника» рассмотрел суд Ливенского района.

Перед ним предстал житель поселка Долгое, которого признали виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Как следует из материалов дела, мужчина работал охранником в одном из местных предприятий. В помещении охраны он и изготовил оружие. Использовал подручные средства. Самострел изготовил из металлической трубки, свинца, куска резины и изоляционной ленты. При этом использовал лишь два инструмента: молоток и дрель.

В результате получилось то, что эксперты определили как «дульно-зарядное огнестрельное оружие калибра 10 мм, изготовленное самодельным способом и пригодное для производства отдельных выстрелов». Самострел у охранника изъяли сотрудники полиции при проведении профилактического мероприятия. Мастер хранил оружие дома.

Его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,6 года. Кроме того, мужчину взяла под надзор полиция.