Полицейские задержали амчанина, продавшего найденный телефон

На него завели дело за кражу.
22-летний житель Мценска продал найденный мобильный телефон и теперь может отправиться в тюрьму. О деталях происшествия рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области. В начале января 60-летняя жительница райцентра обратилась в полицию и рассказала, что забыла телефон на лавке, а вернувшись, не нашла его. Стражи порядка нашли, куда пропал телефон.
Выяснилось, что его нашел молодой ранее судимый амчанин. Вместо того, чтобы попытаться найти хозяина телефона, он вытащил сим-карту и продал его с рук. Мобильник вернули владелице, а на парня возбудили уголовное дело. Ведется следствие.
Но он же его нашёл а не украл. Какое нах уголовное дело?
Есть трактовка статьи УК о краже, основанная на позиции Верховного Суда Российской Федерации. В соответствии с данной трактовкой кражей не считается присвоение найденного только в случае, если утрата вещи произошла при обстоятельствах, дающих основание считать, что вещь утрачена безвозвратно для собственника. А если же вещь потеряна временно — при обстоятельствах, при которых предполагается, что собственник может за ней вернуться (например, мобильный телефон забыт в кресле кинотеатра, на подоконнике поликлиники и т. п.), то присвоение найденного трактуется как кража.
Кстати, в советское время присвоение найденного государственного или общественного имущества, найденного или случайно оказавшегося у виновного, являлось преступлением, независимо от того, было ли найдено «временно потерянное» или «безвозвратно утраченное» имущество. Но в период действия соответствующей статьи УК РСФСР присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного государственного или общественного имущества, даже «временно потерянного», не приравнивалось к краже — было гораздо менее тяжким преступлением, чем кража.
номене тяжким, чем кража
Кто крадет, на тех уголовные дела не заводят)))