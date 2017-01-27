Полицейские задержали амчанина, продавшего найденный телефон

На него завели дело за кражу.

22-летний житель Мценска продал найденный мобильный телефон и теперь может отправиться в тюрьму. О деталях происшествия рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области. В начале января 60-летняя жительница райцентра обратилась в полицию и рассказала, что забыла телефон на лавке, а вернувшись, не нашла его. Стражи порядка нашли, куда пропал телефон.

Выяснилось, что его нашел молодой ранее судимый амчанин. Вместо того, чтобы попытаться найти хозяина телефона, он вытащил сим-карту и продал его с рук. Мобильник вернули владелице, а на парня возбудили уголовное дело. Ведется следствие.