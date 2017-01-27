В Орле полицейские обнаружили наркопритон

Его хозяин сейчас является фигурантом уголовного дела.

Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Заводском районе Орла, сообщили в пресс-службе ведомства. 33-летний орловец предоставлял квартиру для употребления наркотиков — такая информация поступила оперативникам. Каждый раз, когда полицейские выезжали на квартиру, они находили там разных людей «под кайфом». Всего было задержано 10 наркоманов.

Притон действовал несколько месяцев. В квартире было обнаружено множество шприцов и других приспособлений для употребления наркотиков. Сейчас на хозяина притона возбуждено уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.