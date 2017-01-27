В Орле помогут людям, пострадавшим от правонарушений

Новый координационный орган создан при администрации города.
Глава администрации Орла Андрей Усиков издал постановление о создании комиссии по профилактике правонарушений на территории города. Ее председателем назначен Сергей Мерзликин – руководитель аппарата администрации областного центра. Кроме того, в комиссии будут работать представители регуправления Следственного комитета, полиции, народных дружин, наркодиспансера и прочее.
Комиссия является координационным органом, созданным для взаимодействия различных ведомств. Одной из ее основных задач станет оказание содействия в проведении профилактических мероприятий, связанных с социальной адаптацией, ресоциализацией, социальной реабилитацией и помощью людям, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
Кроме того, членам комиссии поручена «выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности работы органов местного самоуправления».
Давно пора а то наши бравые правозащитники только о правах преступников переживали.а о пострадавщих от их действий законопослушных людях забывали
БРЕД