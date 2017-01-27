В Орле помогут людям, пострадавшим от правонарушений

Новый координационный орган создан при администрации города.

Глава администрации Орла Андрей Усиков издал постановление о создании комиссии по профилактике правонарушений на территории города. Ее председателем назначен Сергей Мерзликин – руководитель аппарата администрации областного центра. Кроме того, в комиссии будут работать представители регуправления Следственного комитета, полиции, народных дружин, наркодиспансера и прочее.

Комиссия является координационным органом, созданным для взаимодействия различных ведомств. Одной из ее основных задач станет оказание содействия в проведении профилактических мероприятий, связанных с социальной адаптацией, ресоциализацией, социальной реабилитацией и помощью людям, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

Кроме того, членам комиссии поручена «выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности работы органов местного самоуправления».