Орловские спасатели вытаскивают застрявшие в снегу фуры

Два многотонных грузовика застряли на дорогах области в минувшие выходные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, 28 и 29 января несколько автомобилей застревали в снегу и не могли выехать без помощи спасателей. В частности, около деревни Селихово Урицкого района в кювет съехал «Мерседес», ехавший из Германии в Липецк. Спецтехника поселка Нарышкино не смогла вытащить грузовик, поэтому пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Фуру вытянули из снега тягачом, и она продолжила путь.

Похожий случай произошел во Мценском районе, где в снегу увязла «Скания» с 20 тоннами проволоки в кузове. Там, помимо прочего, пришлось расчищать дорогу для грузовика. Его также успешно вытащили.