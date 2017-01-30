Под Орлом две фуры столкнулись из-за бродячего пса

По счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Собака погибла…

ДТП случилось 30 января в 19:50 на трассе Орел-Брянск около поселка Образцово. Как сообщает наш корреспондент, фура «Скания» на большой скорости двигалась из Орла в Брянск, когда ей прямо под колеса выскочила рыжая собака. Водитель большегруза, испугавшись, что задавит ее, попытался остановиться и нажал на педаль тормоза.

Водитель следовавшего за «Сканией» грузовика «Фрилайнер» не ожидал маневра с резким торможением и на полном ходу ударил тентованный кузов «Скании». Правая сторона с пассажирским сидением грузовика «Фрилайнер» в долю секунды была разорвана. Водителя спасло, что он вильнул влево и вывел себя из-под удара.

Ни одному из участников ДТП помощь не понадобилась. В аварии под колесами фуры погибла лишь собака.