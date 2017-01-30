Прыжок из окна горящей квартиры: в очаге пожара обнаружены пары бензина

«ОрелГрад» выяснил некоторые подробности вчерашнего происшествия на Московском шоссе.

Напомним, в воскресенье, 29 января, примерно в 10:30 в квартире на шестом этаже дома №163а произошел пожар. Источник возгорания находился в ванной комнате. Спасателям удалось быстро потушить огонь, но из-за сильного задымления, по данным МЧС, было эвакуировано 18 человек.

Происшествие было бы рядовым, если бы не хозяин квартиры — мужчина, которому примерно 30 лет, по непонятной причине решил выпрыгнуть из окна. Ему несказанно повезло: он остался жив, несмотря на то, что упал на расчищенный от снега асфальт. «ОрелГраду» удалось выяснить, что парень получил черепно-мозговую травму, тупую травму живота и закрытый перелом бедра. Его на «скорой» увезли в больницу имени Семашко, где прооперировали. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Как сообщил «ОрелГраду» источник, близкий к МЧС, в квартире был зафиксирован превышенный уровень паров бензина. Кроме того, у парня был шанс спастись из горящего жилища и через дверь — прыгать в окно было вовсе необязательно. Все эти странные факты позволяют предположить, что хозяин квартины находился в состоянии опьянения. Однако в больнице по этому поводу данных пока нет.

В качестве вариантов причины пожара рассматриваются как короткое замыкание стиральной машины, так и неосторожное обращение с огнем. Официальной версии пока нет.