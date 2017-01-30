Рыбаков не понимает, как он может работать вице-губернатором

Оппозиционер считает это невозможным.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков опроверг свое возможное назначение на должность вице-губернатора региона, сообщают «Орловские новости». По словам Рыбакова, он не намерен «разгребать авгиевы конюшни» — так народный избранник охарактеризовал имидж, который создала себе команда Вадима Потомского.

— Это очень мутная история, и она не для меня. Есть такая красивая у Ленина фраза – «никакого сотрудничества с временным правительством», — цитирует Виталия Рыбакова издание.

Напомним, неделю назад в беседе с корреспондентом «ОрелГрада» оппонент губернатора подтвердил факт переговоров с администрацией Орловской области по поводу своего возможного назначения на пост первого заместителя главы региона. Тогда Рыбаков заметил, что стоит вопрос, «что конкретно он будет вести», добавив, что «тему рано обсуждать».

На сессию облсовета 27 января был вынесен вопрос об изменении в Устав Орловской области — правки предполагали введение должности второго первого вице-губернатора. Однако вопрос был снят из-за отрицательной реакции прокуратуры и КСП.