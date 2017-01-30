В Ливнах ограничили зарплату директорам муниципальных предприятий

Среднюю зарплату директоров привязали к доходам работников.

Глава райцентра Ливны Николай Злобин издал постановление об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководства муниципальных предприятий и учреждений и заработка работников. Отныне выходить за установленные рамки нельзя не только директорам, но и их заместителям и главным бухгалтерам.

Предельный уровень соотношения зарплат для муниципальных унитарных предприятий установлен в кратности 6, для учреждений — в кратности 3. Николай Злобин распорядился внести соответствующие изменения в Положение о системах оплаты труда и уставы организаций.

Руководители предупреждены о том, что несоблюдение установленного уровня соотношения среднемесячной зарплаты является основанием для прекращения трудового договора с ними. Следить за соблюдением кратности будет администрация города, результаты обещают подводить по итогам каждого полугодия.