В Орле появится памятник путешественникам

Его откроют на территории ТМК «Гринн».

В рамках международного фестиваля «Русский путешественник», который пройдет в Орле с 27 по 30 апреля на базе «Гринна», будет открыт памятник под названием «Русским путешественникам посвящается… Колесо истории», сообщили в пресс-службе губернатора. Церемония состоится 29 апреля. Автором памятника стал Юрий Киреев — его произведения уже украшают территорию комплекса. В частности, Киреев — скульптор «Гида-Экскурсовода». Кроме того, в этот же день в Орле откроют «Нулевую версту» и «Аллею славы» с закладкой 44 звезд-компасов выдающимся путешественникам.

Напомним, «Русский путешественник» — первое мероприятие в подобном формате. Ранее сообщалось о приезде в Орел многолетнего ведущего программы «В мире животных», ученого-зоолога, члена медиасовета Русского географического общества Николая Дроздова, а также Федора Конюхова — человека, которому покорились «пять полюсов», программа «Большой шлем», Тихий океан на гребной лодке и рекорд в кругосветном путешествии на воздушном шаре. Кроме них, фестиваль посетят Артур Чилингаров, Николай Литау, Леонид Круглов, Дмитрий Крылов и многие другие путешественники.

Сегодня стало известно, что на фестиваль также приедут и потомки Николая Миклухо-Маклая — человека, посвятившего жизнь изучению населения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. К слову, мероприятие носит его имя.

— Гостей международного фестиваля ждут фестивали авторской песни, журналов и радиопередач и другие интересные мероприятия. Будут работать 2 кинотеатра, где будет представлен показ документальных фильмов и ТВ передач в области путешествий и туризма. В 8 конференц-залах состоятся тематические разделы с презентациями travel-проектов и экспедиций, тренингами, мастер-классами и автограф-сессиями с известными путешественниками, — добавили в пресс-службе губернатора.