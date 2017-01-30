В Орле появится памятник путешественникам

Его откроют на территории ТМК «Гринн».
В рамках международного фестиваля «Русский путешественник», который пройдет в Орле с 27 по 30 апреля на базе «Гринна», будет открыт памятник под названием «Русским путешественникам посвящается… Колесо истории», сообщили в пресс-службе губернатора. Церемония состоится 29 апреля. Автором памятника стал Юрий Киреев — его произведения уже украшают территорию комплекса. В частности, Киреев — скульптор «Гида-Экскурсовода». Кроме того, в этот же день в Орле откроют «Нулевую версту» и «Аллею славы» с закладкой 44 звезд-компасов выдающимся путешественникам.
Напомним, «Русский путешественник» — первое мероприятие в подобном формате. Ранее сообщалось о приезде в Орел многолетнего ведущего программы «В мире животных», ученого-зоолога, члена медиасовета Русского географического общества Николая Дроздова, а также Федора Конюхова — человека, которому покорились «пять полюсов», программа «Большой шлем», Тихий океан на гребной лодке и рекорд в кругосветном путешествии на воздушном шаре. Кроме них, фестиваль посетят Артур Чилингаров, Николай Литау, Леонид Круглов, Дмитрий Крылов и многие другие путешественники.
Сегодня стало известно, что на фестиваль также приедут и потомки Николая Миклухо-Маклая — человека, посвятившего жизнь изучению населения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. К слову, мероприятие носит его имя.
— Гостей международного фестиваля ждут фестивали авторской песни, журналов и радиопередач и другие интересные мероприятия. Будут работать 2 кинотеатра, где будет представлен показ документальных фильмов и ТВ передач в области путешествий и туризма. В 8 конференц-залах состоятся тематические разделы с презентациями travel-проектов и экспедиций, тренингами, мастер-классами и автограф-сессиями с известными путешественниками, — добавили в пресс-службе губернатора.
Эпидемия памятнико-строения продолжает бушевать и конца ей не видно.
А почему памятник Шелехову,Гагарину и собирательному образу путешественника? Почему не полярному исследователю В.Русанову, например? Почему это имя забыто?
А мне интересно, кто принимает решение об установке? И почему бы вместо собирательного образа не учесть пожелания?! В. Русанов!
Ну,да в Орле есть только острый дефицит памятников,больше проблем нет,а деньги девать некуда!Девиз администрации «В каждый двор по памятнику»!Ура товарищи!!
Полная нулевая верста! Орёл теперь — это город, где на каждую сотню человек, приходится по одному памятнику!
У нас в Орле есть только одна проблема — недостаток памятников, а работы с достойной оплатой навалом, дороги — лучше европейских, нет ни пьянства, ни наркомании, все чиновники истово служат народу…
Тема православия не в статУе не раскрыта. Почему нет И.Грозного с крестом? Он тоже тут напутешествовать успел!! РПЦ может не одобрить, тогда капец!
А слева — Барон Мюнхгаузен??