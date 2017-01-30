В школах Орла с завтрашнего дня объявили карантин

Он продлится до 5 февраля включительно.

Как стало известно «ОрелГраду», с 31 января школы Орла закрываются на карантин в связи с большим количеством заболевших детей. Специалисты отметили превышение эпидемического порога, и, чтобы не допустить распространения инфекции, отпустили всех детей с занятий. Карантин продлится до 5 февраля. Школ Орловской области ограничения пока не касаются, но не исключено, что в ближайшее время на карантин будут закрыты и учебные заведения в районах.

Напомним, по состоянию на утро 30 января карантин был объявлен в отдельных классах 10 школ Орловской области и полностью — в еще одной. В 2016/2017 учебном году это уже второй карантин — ранее школьники Орла не учились с 8 по 16 декабря.