В УФСИН рассказали, сколько зарабатывают орловские заключенные

В ведомстве подвели финансово-экономические итоги 2016 года.

С докладом об итогах работы на заседании коллегии выступил начальник УФСИН России по Орловской области Александр Матвеенко. По его словам, оперативная обстановка в учреждениях оставалась управляемой, не было допущено массовых беспорядков и побегов.

— Привлечены к оплачиваемому труду 2 483 человека, или 69,5 процента, — рассказал Александр Матвеенко. — Среднедневная заработная плата осужденных составила 258,6 рубля. В 2016 году освоено 20 видов новых изделий, что позволило дополнительно трудоустроить 82 осужденных.

По его словам, в первую очередь трудоустраиваются те, кто имеет иски и должен выплачивать по ним средства. Таковых в орловской системе ФСИН насчитывается 1 127. Из них 927 осужденных погашают иски.