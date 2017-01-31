АИЖК снова перенесло сдачу дома на «Зеленом берегу»

Новый срок завершения строительства — II квартал 2017 года.

«АИЖК Орловской области» в четвертый раз перенесло срок окончания строительства дома №83а по улице Панчука, сообщается в группе «Новостройки города Орла». Многоэтажка входит в комплекс «Зеленый берег», дольщики которого уже очень долго ждут завершения возведения домов. Последний перенос сроков по дому №83а был в сентябре 2016 года — тогда руководство планировало достроить его к марту.

Кстати, дом №83а по документации — третий этап строительства «Зеленого берега». Однако именно с него почему-то было начато строительство.