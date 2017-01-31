Под Орлом осудили пьяного водителя-рецидивиста

Мужчина проведет 5 месяцев в колонии-поселении.

В Кромском районе осудили жителя райцентра Андрея Шыло, второй раз попавшегося гаишникам за рулем в пьяном состоянии. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, Шыло был остановлен 23 ноября прошлого года, и алкотестер показал положительный результат. При проверке документов сотрудники ГИБДД обнаружили, что он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.

На мужчину возбудили еще одно уголовное дело. По результатам его рассмотрения суд назначил Андрею Шыло наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, горе-водителя лишили прав на 3 года.