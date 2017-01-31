Потомский осмотрел ММЦ и попросил не называть его «титаником»

31 января губернатор Орловской области лично отправился на самый знаменитый долгострой региона, чтобы проинспектировать работы.

Сегодня глава Орловщины Вадим Потомский вместе с журналистами осмотрел ход строительных работ в Многопрофильном медицинском центре на бульваре Победы. Губернатор остался доволен тем, как был переделан внутренний ремонт в здании и нивелированы просчеты изначального проекта. По словам Потомского, сейчас все делается «с другим подходом».

— Есть тепло, выведена канализация, подведено электричество. Сегодня-завтра будет принята в эксплуатацию котельная, которая будет отапливать еще и корпуса областной больницы, — заметил Потомский.



На достройку Многопрофильного медцентра сейчас имеется почти 350 миллионов рублей: 100 — из областного бюджета, 200 — из федерального, еще 44 миллиона осталось на счету ООКБ. Потомский отметил, что при таком количестве денег здание обязательно должно быть достроено. Власти до сих пор не знают, чем наполнить его, однако ММЦ однозначно нужен хотя бы потому, что в областной больнице «люди лежат в коридорах — мы должны закрыть этот дефицит», — сказал губернатор.

Напомним, изначально Многопрофильный медицинский центр строился как центр для кардиохирургии для всего ЦФО, однако пока шли затянувшиеся работы, соседние области начали решать проблему самостоятельно. Среди возможных вариантов использования назывался и центр нейрохирургии, и центр реабилитации спортсменов. Объект пережил смену нескольких подрядчиков, последним стало «Стройбюро». За время строительства, по версии силовиков, было похищено около 700 миллионов рублей.